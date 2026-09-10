“Me quedé con un mal sabor de boca de Emilio de la temporada pasada": Karol Rojas recuerda la pelea que tuvo con Emilio Rodríguez en Exatlón México
Karol Rojas ante la llegada de Emilio Rodríguez a Exatlón México Décima Temporada, recordó el pleito que tuvo en al temporada pasada, ¿se limaron las asperezas?
Karol Rojas recordó el fuerte pleito que tuvo con Emilio, generándole enojo y llanto en la novena temporada de Exatlón México, por lo que toma la iniciativa de hablar con él para limar aquellas asperezas del pasado. Un nuevo comienzo para ambos en el reality deportivo.