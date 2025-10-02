¿Quién gana la Batalla Colosal de hoy 1 de octubre en Exatlón México?

Tras el inicio de la nueva temporada de Exatlón con Antonio Rosique, las emociones se hicieron presentes desde el primer día. Ayer hubo múltiples actividades en las que los concursantes pelearon por la Supervivencia, sin embargo este miércoles 01 de octubre lo que está en disputa es la Batalla Colosal. Conoce todo de esta nueva temporada a continuación.

¿Qué equipo gana la Batalla Colosal hoy 1 de octubre en Exatlón México?

La nueva temporada no escatimará en absolutamente nada y así lo anunció el propio Rosique. Este miércoles en punto de las 7 de la noche, se dará la primera Batalla Colosal de la temporada cuando el equipo rojo y el equipo azul compitan por un premio que será grandioso para aquel que lo consiga. Después de vivir las emociones de la Supervivencia, ver una primera batalla por la gloria será algo digno de espectáculo.

Sin embargo las emociones no quedarán ahí.

¿Quién gana la Medalla Femenil hoy 1 de octubre en Exatlón México?

Por si no era suficiente para las emociones del miércoles, el Exatlón ofrecerá a sus fieles seguidores una batalla descomunal cuando las mujeres peleen por una medalla, lo cual se traduce en continuar con vida. En esta competencia se presentarán las 12 participantes, sin embargo solamente 3 avanzarán a la final para definir a la primera ganadora de la temporada.

¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Respondiendo a las necesidades de los fieles seguidores del programa, el mejor espectáculo de la televisión mexicana se podrá ver de Lunes a Viernes a las 19:00 horas. Esto será posible solo a través de la señal exclusiva de Azteca UNO a lo largo y ancho de todo el territorio mexicano.

Pero si eso no es suficiente, el próximo domingo (sin ningún tipo de espera) sucederá la primera eliminación de la temporada. Y esto será visible por el mismo canal, sin embargo con el cambio de horario a las 20:00 horas.