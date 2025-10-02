El emotivo mensaje que envió Gloria Murillo mientras sigue a Toro Miura en Exatlón: “Si amas a alguien...”

La novena temporada de Exatlón México llega con toda la intensidad que caracteriza a la competencia, pero además de los circuitos, también ha dejado espacio para momentos que tocan el corazón de los fans. Uno de ellos fue el mensaje que Gloria Murillo, exatleta del programa, compartió hacia su pareja Paulette Gallardo, quien regresa a las playas de República Dominicana para defender la camiseta del Equipo Rojo.

¿Qué mensaje compartió Gloria Murillo sobre Paulette Gallardo?

En sus redes sociales, Gloria expresó lo difícil que será vivir seis meses separada de Paulette mientras ella se mantiene en República Dominicana como parte de la competencia. Sin embargo, resaltó que el amor verdadero se demuestra apoyando los sueños de la pareja. Acompañó sus palabras con una fotografía en la que aparece Paulette durante un circuito, vestida con la camiseta roja y con un corazón dibujado en la imagen, para mostrar el orgullo y cariño que siente por ella.

Instagram Historia de Gloria Murilla apoyando a Paulette Gallardo

¿Por qué Paulette Gallardo estará lejos de Gloria Murillo?El formato de Exatlón México exige a los atletas mantenerse completamente enfocados en la competencia, sin contacto con el exterior mientras dure su participación. Esta dinámica implica que Paulette, quien ya fue semifinalista en la séptima temporada y regresó en la octava, deberá pasar varios meses aislada de su familia y amigos. Gloria, que conoce bien la experiencia por haber competido en la sexta temporada, compartió que seguirá apoyando a su pareja desde fuera con el mismo entusiasmo que desde el primer día.

Una relación que inspira dentro y fuera del reality

Gloria Murillo se consolidó como una de las velocistas más queridas en la sexta temporada, y hoy sigue ligada al programa desde otra faceta, al alentar a Paulette Gallardo mientras ella enfrenta los desafíos del Equipo Rojo. Su historia muestra que Exatlón México es mucho más que un reto físico, pues también pone a prueba la fortaleza emocional y la capacidad de sostener los vínculos más importantes a pesar de la distancia.

Con gestos como este, Gloria y Paulette demuestran que los sueños se cumplen mejor cuando hay alguien dispuesto a respaldarlos con amor y confianza.