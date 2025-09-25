¡Exatlón Draft enciende la arena! Doris del Moral y Humberto Noriega regresan como leyendas

¡Dos leyendas más regresarán a las exigentes playas del Exatlón! TV Azteca [VIDEO] La Máxima Autoridad se encargó de revelar el nombre de las siguientes dos leyendas que regresarán al Exatlón: Doris del Moral y Humberto Noriega.

Las sorpresas dentro de la novena temporada de Exatlón México no paran, pues recientemente se confirmó el regreso de Doris del Moral y Humberto Noriega, atletas que han marcado historia dentro de la gran familia de Exatlón México. Estos atletas se han ganado su lugar gracias a su entrega, su capacidad competitiva y fuerza unica, que ahora tendrán que demostrar una vez más en la nueva temporada de Exatlón México.

Recuerda que tienes una cita este próximo lunes 29 de septiembre del año en curso, para dar la bienvenida al esperado estreno de la novena temporada de Exatlón México, en horario estelar por Azteca UNO.

