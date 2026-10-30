El Otro Lado de los Realities: ¿Heliud fingió su lesión? Además. Leo arremetió contra sus compañeros del Equipo Azul, esto pasó en Exatlón México
Las fricciones dentro de Exatlón México han comenzado a crecer hasta en atletas del mismo Equipo... ¿Qué pasará de cara a una nueva Eliminación?
Leo ha señalado que hace falta más intensidad dentro de sus compañeros del Equipo Azul de cara a un nuevo domingo de Eliminación, donde alguien tendrá qué decir “adiós”.
Por otro lado, Heliud mostró su descontento al considerar que hay compañeros que creen que está fingiendo su lesión, lo que podría cambiar su relación con ellos.