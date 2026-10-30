Manelyk sorprende al confesar que está feliz de que alguien ABANDONE La Granja VIP

La Granja VIP vivió un momento de despedida este viernes con la salida de Pánfilo, uno de los habitantes más queridos de la granja. Mientras los participantes se acercaron para despedirse, Manelyk González sorprendió con una confesión: aseguró que estaba feliz de que se fuera. Sin embargo, aclaró que no lo decía por mala onda, sino porque considera que necesita estar libre y dejar de permanecer encerrado en el establo. La influencer explicó que su partida representa una oportunidad para que pueda disfrutar de mayor libertad, por lo que sus palabras tuvieron un significado distinto al que inicialmente podrían parecer.