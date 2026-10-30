Hay DUDAS en el equipo de Niurka de La Granja VIP y solo tres integrantes hablan de lealtad: “Por nadie más” (VIDEOS)

El equipo de Niurka hizo una estrategia muy arriesgada en La Granja VIP y ahora cinco de sus integrantes están nominados, pero tienen confianza en la Traición. Sin embargo, el que empezó a dudar de si las cosas les saldrán bien es Julio Camejo, que no sabe si se verá bien que no salve al “Bicolor”. Es por esto que Niurka le dijo que la última palabra la tenía él y que hiciera lo que creyera conveniente aunque hubiera enojos, pero el actor le aseguró que no la tocaría ni a ella ni a Kevyn Contreras porque son “los únicos por los que pone el pecho”.