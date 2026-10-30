Rafa Mercadante quiere VENGANZA en La Granja VIP y ya tiene quien lo respalde: “Todos lo vamos a dejar de Legado”

Rafa Mercadante está nominado otra vez en La Granja VIP Segunda Temporada y ya tiene claro que podría ser el octavo eliminado con todo y que su equipo armó una estrategia para protegerse. Sin embargo, lejos de consternarse por los peores escenarios, propuso que si alguno de los “Disfuncionales” sale, el que se quede como Legado sea Mario “Mono” Osuna, para que así pierda el beneficio de “El Más Gallito” y no pueda competir para ser Capataz, justo como ellos le hicieron cuando Azalia lo mandó a la tabla directamente.