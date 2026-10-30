¿Se acabaron sus travesuras? Niurka cuenta que Kevyn “Bicolor” se siente harto dentro de La Granja VIP

Niurka Marcos compartió con Pablo Montero y Natalia Alcocer que Kevyn “Bicolor” ya está cansado de permanecer en La Granja VIP, al grado de que ha dejado de hacer las travesuras que antes lo caracterizaban. Durante la conversación, Natalia contó que incluso le ha propuesto acompañarlo y colaborar con él en cualquier ocurrencia que tenga para animar un poco la convivencia. Sin embargo, Niurka consideró que Kevyn difícilmente aceptaría, pues tampoco quiere involucrar a sus compañeros ni perjudicar a nadie con sus acciones. Así, las granjeras hablaron sobre el cambio de actitud del participante y la falta de entusiasmo que han notado en él.