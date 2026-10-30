Venga La Alegría | Programa 30 de octubre 2026 Parte 2 | Especial de Halloween 2026: ¡El Rally del Terror!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 30 de octubre 2026, parte 2: Yuri le responde a las fans de Danna y Belinda; la entrevista exclusiva con Naomi Watts, Sarah Paulson, Kim Kardashian y Niecy Nash, protagonistas de Todo Vale; las Huellitas Informativas con Lauro y las predicciones de Flor Vidente.

También, todo sobre el operativo especial por Día de Muertos en panteones, mercados y zonas de alta afluencia; un espectacular acto de los tres rostros de Deana Molina, los Cepillines nos pusieron a bailar y todo lo que Los Niños Preguntan. Además, jugamos Sin Palabras, y el Rally del Terror. ¡Venga La Alegría!