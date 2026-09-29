El Otro lado de los realities: ¿Qué está pasando con Jerry dentro de Exatlón México?
La situación de Jerry abre un nuevo debate alrededor de Exatlón México dentro de El Otro Lao de Los realities
El Otro Lado de los Realities pone sobre la mesa qué está pasando con Jerry dentro de Exatlón México. Su situación genera preguntas entre los seguidores del programa y abre un nuevo debate alrededor de la competencia. El análisis llega a las redes oficiales de Azteca Uno, donde el equipo del espacio revisa lo ocurrido y plantea distintas perspectivas sobre el momento que atraviesa Jerry.