“Mono irá por este Granjero": Azalia y Manelyk especulan sobre una importante decisión del Capataz esta noche (VIDEO)

Azalia Ojeda y Manelyk no tardaron en analizar los movimientos del nuevo Capataz. Ambas especularon sobre la importante decisión que tomará esta noche Mono Osuna, coincidiendo en que el exfutbolista podría aplicar una novatada al integrante más reciente de La Granja VIP, dejando en claro que las estrategias y alianzas están más rudas que nunca.