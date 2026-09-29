¡Lo amenazaron! Ricardo explica por qué se alejó de su hija
Ricardo revela que dejó de ver a su hija por miedo, porque su exnovia, quien coqueteó con otros hombres, amenazó con denunciarlo de supuesta violencia.
Ricardo, exnovio de Jazmín, entra a la clínica de emociones y el papá de Jazmín lo enfrentó de inmediato. Ricardo relata por qué tiene meses sin ver a su hija y detalla que Jazmín amenazó con denunciarlo de supuesta violencia. Además, Ricardo revela que se enteró de una conversación de Jazmín con un compañero de trabajo. Al sentirse acorralada, Jazmín decide aceptar su culpa.