¡Es una envidiosa! Jazmín asegura que la pareja de su papá le tiene envidia

Jazmín, la hija de de Alberto, asegura que nunca le ha pedido nada a la pareja de su papá para evitarse problemas; además, asegura que no vive de gratis con ellos, sino que su papá cubre todos sus gastos. Sin embargo, acusa a la pareja de su papá de tenerle envidia porque ya no acapara la atención de su papá. Jazmín tiene 21 años y una hija. pero lejos de denunciar al papá de su hija por manutención, el papá de Jazmín es quien le resuelve la vida. ¿Jazmín debería buscar al papá de su hija?