Metió al enemigo a mi casa | Programa del 29 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío
Norma vive en un auténtico infierno desde que su pareja metió a su hija a vivir con ellos, pero ya no está dispuesta a seguir sufriendo por culpa de ella.
Norma explica por qué la hija de su pareja convirtió su hogar en un campo de batalla, mientras Alberto hace lo que puede por defender a su hija. Mientras Jazmín acusa a Norma de tenerle envidia, el testimonio de su exnovio revelará quién realmente es Jazmín y de qué es capaz. ¿Será que Jazmín logra entrar en razón con los consejos de Rocío y los especialistas de la clínica de emociones?