Metió al enemigo a mi casa | Programa del 29 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío

Norma explica por qué la hija de su pareja convirtió su hogar en un campo de batalla, mientras Alberto hace lo que puede por defender a su hija. Mientras Jazmín acusa a Norma de tenerle envidia, el testimonio de su exnovio revelará quién realmente es Jazmín y de qué es capaz. ¿Será que Jazmín logra entrar en razón con los consejos de Rocío y los especialistas de la clínica de emociones?