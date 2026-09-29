¡Que trabaje! El testimonio de Vanessa le abre los ojos al papá de Jazmín

Vanessa, hija de Norma, llega muy molesta a la clínica de emociones y asegura que Jazmín fue la que inició el pleito con ella. Luego de los consejos de los especialistas, Rocío trata de hacer entrar en razón a Jazmín y su papá le pide que busque un empleo para que se haga valer por ella misa. Sin embargo, Jazmín aún no aprende la lección.