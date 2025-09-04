El Otro Lado de Los Realities |Diana Laura y Gloria Murillo sorprende al elegir a sus favoritos para la Exatlón CUP y hablar de sus relaciones personales
Diana y Gloria Murillo sorprendieron a los fans con sus comentarios sobre quiénes deberían ser los que representen a México. ¿Descubre quiénes son los elegidos?
No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!
Galerías y Notas Azteca UNO