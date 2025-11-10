Christian Nodal enfrenta lío migratorio: su regreso a Estados Unidos llega con reclamos y visas negadas

El regreso de Christian Nodal a los escenarios de Estados Unidos no ha pasado desapercibido, pero no solo por su talento. El cantante sonorense arrancó su “Nodal Tour 2025” con presentaciones en ciudades como Los Ángeles, Houston, Miami y Nueva York, en medio de una mezcla de emociones, reclamos y polémicas que lo han puesto nuevamente bajo el ojo público.

Durante su concierto en Inglewood, California, Nodal sorprendió al público al detener su show para compartir un duro golpe profesional: parte de su equipo de mariachis no pudo ingresar al país, pues las autoridades estadounidenses les negaron la visa de trabajo, complicando la logística del espectáculo.

“Ya llevamos ocho años trabajando con visa americana, y esta vez a muchos de mis mariachis se la negaron”, dijo el cantante visiblemente conmovido, desatando aplausos y gritos de apoyo del público.

El intérprete de “Ya no somos ni seremos” aprovechó el momento para enviar un mensaje con carga emocional y social: “Nos está afectando a todos, como raza latina, como gente que viene con el sueño de trabajar aquí”. Sus declaraciones se viralizaron en redes, donde sus fanáticos destacaron su valentía al alzar la voz por sus músicos.

“Aunque falten músicos, la música nunca se detiene”, dijo al cierre de su concierto, con su retorno a los escenarios estadounidenses, Nodal marca una nueva etapa, más madura y reflexiva, en la que no solo canta, sino que también defiende sus raíces y a su gente.

Obstáculos en la frontera: el nuevo reto para artistas mexicanos

En los últimos meses, varios cantantes del regional mexicano han enfrentado trabas para presentarse en Estados Unidos debido a nuevas restricciones en las visas de trabajo tipo P y O, que son las que permiten a artistas extranjeros realizar giras en el país.

Figuras como Grupo Firme, Banda MS y Carin León han admitido haber tenido retrasos o negaciones en sus permisos, lo que ha afectado sus agendas de conciertos. Expertos señalan que el endurecimiento de políticas migratorias busca controlar el ingreso de extranjeros por motivos laborales, aunque en el caso de los músicos, muchos lo ven como un golpe a la difusión cultural.

Entre el amor y la polémica

Mientras Christian Nodal enfrenta problemas con sus músicos por las nuevas políticas migratorias, Ángela Aguilar no logra llenar los recintos en su gira por Estados Unidos.

Algunos recintos registraron baja asistencia y críticas por su falta de conexión con el público, mientras que Nodal continúa llenando arenas con su estilo ranchero-pop