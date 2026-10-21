¡Su hijo anda con su ex! El hijo de David planea utilizar su manutención en la estética de la ex de David
Además de que el hijo de David planea tener hijos con Mary, ex de David, se entera que planea utilizar el dinero de su manutención en la estética de ella.
David, el papá de Cristofer, entra a la clínica de emociones muy enojado con Mary y con su hijo por los planes que tienen juntos. Además de que Cristofer pretende utilizar el dinero de su manutención en la estética de Mary, también planean tener hijos. Si David estaba enterado de la relación de Cristofer y su ex, Mary, ¿por qué no ha hecho nada? En medio de todo el alboroto, Mary asegura que para el amor no hay edad.