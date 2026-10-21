Se robó a mi esposo y ahora a mi hijo | Programa del 21 de octubre 2026 de Acércate a Rocío

Paulina está preocupada porque su hijo anda con la ex de su exmarido y asegura que ella sólo quiere jugar con él. Cristofer dice estar enamorado con Mary y pretende utilizar el dinero de su manutención para invertirlo en el negocio de Mary, quien asegura que para el amor no hay edad. Sin embargo, el papá de Cristofer se opondrá a que su hijo gaste su dinero en el negocio de Mary. La hija de Mary hará una inesperada confesión que pondrá a todos en su lugar.