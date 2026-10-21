Al Extremo hoy: hallazgo en Atizapán y noticias que impactan, pancita con mucho sabor y lo mejor de La Granja VIP

En Al Extremo, la sección La Pura Sabrosura descubre una pancita tradicional de $120; Jorge “El Diablo” Becerril informa sobre el hallazgo de dos cuerpos en Atizapán de Zaragoza. Se habla en exclusiva sobre el voto en conjunto en La Granja VIP, y se narra la historia de un viajero del tiempo que dejó huella dentro de la cultura popular.