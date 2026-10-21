En Al Extrmo habla sobre toda la polémica en la Granja VIP y advierten: ¿Habrá cambio en las votaciones?
En Al Extremo, comparte detalles sobre la nueva dinámica que cambiará el juego dentro de La Granja VIP.
En exclusiva para Al Extremo, se habló sobre toda la polémica de La Granja VIP, y cómo se realizará el voto en conjunto. Este mecanismo podría cambiar la manera en que los participantes toman decisiones dentro del reality, donde las estrategias y alianzas son clave para avanzar en la competencia.