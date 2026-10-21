¡Puras vergüenzas! La mamá de Vanessa anda con el hijo de su ex y tiene otro romance

Luego de que David revela que terminó con Mary porque ella le era infiel con su coach del gimnasio, Vanessa, hija de Mary y David, entra en la clínica de emociones para compartir las vergüenzas que le hace pasar su mamá por andar con su medio hermano, hijo de David. Pero eso no es todo, Vanessa expone pruebas contundentes de que Mary, su mamá, mantiene un tórrido romance con su coach del gimnasio. ¿Cómo reaccionará Cristofer?