“Del 1 al 9 Estos son los Primeros Rojos Eliminados en Exatlón México en cada temporada: “La lista completa que nadie te había contado”

Hoy en día, Exatlón México ha construido un gran legado temporada tras temporada con grandes emociones, competencias intensas y momentos que han quedado grabados en la memoria de los fantásticos, que han visto a Matías Vuoso, Jorge Martínez, Óscar “Kevin” Rojas, Patrick Loliger, Mario Orozco, Germán Sánchez, Diego Balleza, Emilio Rodríguez y a Luis Ferreiro ser los primeros varones del Equipo rojo en abandonar cada una de las 9 temporadas de Exatlón México.

¿Conoces al primer varón de la escuadra roja en salir de Exatlón México en cada temporada?

Conocer esta línea del tiempo no solo nos permite recordar, sino también entender cómo el desempeño, las estrategias y las rivalidades han impulsado la evolución del programa a un nivel de alta demanda dentro de la televisión nacional.

Temporada 1: Matías Vuoso – Semana 3

Matías Vuoso es el exfutbolista que se convirtió en el primer rojo en despedirse de la competencia, en su tercera semana dentro de la primera temporada. Su salida marcó un momento emocional dentro del equipo, pues fue considerado un gran pilar dentro del grupo.

Temporada 2: Jorge Martínez – Semana 5

Exatlón México, durante su segunda temporada, despidió a Jorge Martínez, quien fue el primer rojo en enfrentarse a la eliminación. Su salida llegó durante la quinta semana, justo cuando los fans veían que Jorge estaba más adecuado al juego.

Temporada 3: Óscar “Kevin” Rojas – Semana 1

Kevin Rojas fue el protagonista de una de las eliminaciones más tempranas de los rojos en toda la historia de Exatlón México, saliendo en la primera semana de la tercera temporada.

Temporada 4: Patrick Loliger – Semana 5

Patrick se despidió de la temporada 4 en su quinta semana, sorprendiendo a más de uno, pues el atleta había llegado en una semana decisiva dentro de la competencia.

Temporada 5: Mario Orozco – Semana 2

Mario fue el primer rojo eliminado de la quinta temporada, justo en su segunda semana, dejando un legado corto pero importante para las futuras generaciones de la escudería roja.

Temporada 6: Germán Sánchez – Semana 3

Durante la sexta temporada, Germán se tuvo que retirar apenas en la tercera semana, siendo esta una de las despedidas más importantes para la escuadra.

Temporada 7: Diego Balleza – Semana 4

Durante la séptima semana, apenas en la semana cuatro, Diego salió de la competencia, obligando a los rojos a reformular la estrategia para continuar dentro de la temporada.

Temporada 8: Emilio Rodríguez – Semana 12

La eliminación de Emilio de la temporada ocho en la semana 12, marcó un antes y un después dentro de la competencia, pues El Equipo Rojo marcó un récord al aguantar tantas semanas de estabilidad antes de sufrir una baja.

Temporada 9: Luis Ferreiro – Semana 7

Exatlón México, en su temporada actual, vio partir a Luis Ferreiro , quien fue el primer rojo en despedirse de la competencia en su séptima semana.

Una constante a través de las temporadas

Con estos datos podemos entender que, aunque cada eliminación tiene su propio peso y contexto, los primeros rojos eliminados de cada temporada comparten un tema clave: Todos fueron piezas importantes para sus equipos, dejando no solo un hueco en la competencia, sino la necesidad de replantear estrategias que les permitirán seguir dentro de la competencia.