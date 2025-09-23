Estos atletas de Exatlón México podrían triunfar en La Voz o La Academia: ¿ya los escuchaste?

En las pistas de Exatlón México se espera que compitan atletas de alto rendimiento, pero en varios casos los talentos de los participantes van más allá del deporte. También han surgido voces que podrían destacar en escenarios como La Voz o La Academia, dos de las plataformas más reconocidas del país para descubrir talento musical. Detrás del esfuerzo físico y la competencia, varios competidores han demostrado tener cualidades vocales que podrían sorprender fuera del ámbito deportivo.

¿Qué atletas de Exatlón México han mostrado talento como cantantes?

Aunque muchos los conocen por su fuerza y agilidad, algunos participantes de Exatlón México han compartido en redes o escenarios momentos en los que el canto se convierte en otra de sus pasiones. Uno de los casos más conocidos es el de Ernesto Cázares, campeón de la primera temporada, quien desde 2019 incursionó como solista para estrenar varios sencillos que aún se encuentran en plataformas musicales. Su gusto por la música es tan constante como su amor por el parkour.

Su hermano, Aristeo Cázares, también ha demostrado habilidades vocales, pues cantó junto a Cynthia Rodríguez el tema “Me gustas tú” durante una emisión en vivo. Este momento fue compartido en el canal de Youtube de la cantante, donde Aristeo sorprendió a los seguidores por su entonación y carisma, al mismo nivel que su destreza como campeón de la segunda temporada.

¿Qué atletas han desarrollado una carrera musical además del deporte?

Marysol Cortés, campeona de Guardianes vs. Conquistadores, también se lanzó como cantante con un primer sencillo, hay registros en vivo donde canta ante sus seguidores, lo que muestra un perfil artístico que complementa su carrera deportiva.

Por su parte, Mati Álvarez, máxima ganadora de la historia del reality, participó como cantante en “¡Quiero Cantar!” de Venga La Alegría, donde demostró seguridad escénica y conexión con el público, para ampliar aún más su alcance como figura del entretenimiento.

Otro caso particular es el de Rafa Polinesio, quien antes de llegar a Exatlón México ya tenía una trayectoria como creador musical, con temas publicados y miles de seguidores en plataformas digitales.

¿Quiénes ya tienen experiencia profesional como cantantes?

En la edición 2025 del Draft “El Ascenso”, Amor Carlín destacó como atleta en busca de un lugar en la competencia, lo que pocos saben es que también cuenta con experiencia en escenarios masivos como el EDC México, donde presentó su tema “Fui Yo” junto a otros artistas. Su carrera musical es paralela a su incursión en el mundo deportivo.

Finalmente, Esmeralda Ugalde, quien participó brevemente con los Famosos en la edición 2019, tiene el mérito de haber ganado La Academia Bicentenario. Su capacidad vocal ha sido probada en el reality musical más importante del país, lo que la convierte en una de las voces más fuertes que han pasado por Exatlón México.