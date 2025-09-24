¿De Exatlón México a MasterChef? Nataly Gutiérrez revela cuál es su lado desconocido

Nataly Gutiérrez, una de las atletas más queridas de Exatlón México, sorprendió a sus seguidores cuando reveló un talento poco conocido fuera del circuito deportivo. Su energía en las pistas y su trayectoria como basquetbolista profesional la colocan como una competidora imparable, pero detrás de la fuerza y la estrategia también se esconde una pasión más casera, íntima y creativa.

¿Cuál es la pasión secreta de Nataly Gutiérrez fuera del deporte?

Aunque muchos la identifican por su apodo “Dynamom” y por su entrega en las temporadas 5, 7 y 8 de Exatlón México, Nataly confesó que tiene una profunda conexión con la cocina. En una charla reciente, expresó que disfruta cocinar para los demás y que esa actividad le genera un sentimiento de gozo muy especial.

De hecho, reveló que incluso en las playas del reality deportivo, ella solía encargarse de preparar la comida para sus compañeros, quienes elogiaban por su sazón. Incluso llegó a preparar alimentos para atletas de otras temporadas.

Este lado más hogareño ha llevado a muchos fans a preguntarse si la atleta estaría dispuesta a dar un giro televisivo. La propia Nataly confirmó que, de tener la oportunidad, le encantaría participar en MasterChef, donde podría demostrar su talento en otro tipo de competencia, esta vez frente a los fogones.

¿Quién es Nataly Gutiérrez, la atleta que brilla más allá de Exatlón México?

Nacida en Guadalajara, Jalisco, el 3 de mayo de 1991, Nataly Gutiérrez ha sido una figura destacada en el baloncesto nacional, con múltiples campeonatos y medallas en su historial. Representó a Jalisco en siete olimpiadas nacionales y fue parte de equipos como Titanes de Los Mochis, Lobas de Aguascalientes y Mieleras de Guanajuato. Además, ha sido convocada a la selección nacional en distintas categorías, donde destacó como MVP juvenil.

Nataly combina su disciplina deportiva con una vida familiar y un compromiso social, ya que también dirige un proyecto comunitario enfocado en el baloncesto y el arte. Ahora, con su declaración sobre su amor por la cocina, se abre la posibilidad de verla en un nuevo escenario donde el ingrediente principal será la pasión por crear.