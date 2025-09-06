Este fue el Equipo que ganó hoy, 5 de septiembre en Exatlón CUP

Este viernes 5 de septiembre vivimos unas semifinales de Extalón CUP 2025 bastante impactantes, donde el Equipo Rojo salió en representación del conjunto de México para enfrentarse contra el Equipo de Hungría, quienes poco pudieron hacer.

Tras un intenso pero aplastante encuentro, el Equipo de México venció 10 - 0 a su similar de Hungría, quienes fueron superados física y mentalmente por un conjunto con hambre de victoria, tan intenso como inteligente, donde nuestros representantes aztecas demostraron lo mejor de sí mismos.

¿Contra quién se enfrentará México en la final de Extalón CUP?

Por otro lado Estados Unidos sostuvo un parejo y tenso enfrentamiento contra Alemania donde el conjunto norteamericano se llevó la victoria 10 - 9, en lo que fue una de las exhibiciones más épicas y tensas de todo Extalón CUP 2025.

Esto significa que la gran final de Exatlón CUP 2025 se disputará entre el Equipo de México y Estados Unidos, quienes en la primera jornada nos entregaron una gran exhibición, donde los aztecas vencieron 10 - 8 a su similar, quienes buscarán su revancha.

¿Cómo ver la final de Extalón CUP 2025?

Al igual que tú no podemos esperar a ver esta gran final, que sin duda alguna, ¡Nos hará brincar de nuestros asientos! ¿Será México? ¿Estados Unidos nos hará “la mala?

No te pierdas este gran enfrentamiento el próximo domingo 7 de septiembre en punto de las 8:00 p.m. a través de la señal de Azteca UNO y la app en vivo, donde podrás disfrutar de uno de los duelos más esperados del año.

Recuerda apoyar a tu Equipo y competidor favorito a través de nuestras rede sociales oficiales y vive la intensidad de esta final, donde cada atleta de alto rendimiento lo dejará todo.

