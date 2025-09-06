El youtuber Yulay es hospitalizado de emergencia, este es su estado de salud

En el mundo de Internet se conocen todo tipo de creadores de contenido, uno de los más conocidos es Yulay, un joven que se ha ganado el cariño del público por su carisma. Sin embargo, recientemente, el influencer encendió las alarmas entre sus fans, pues se dio a conocer que se encuentra hospitalizado.

Por medio de una imagen, se puede observar que el famoso se encuentra en una cama de hospital, aunque se muestra con buena actitud, ya que está saludando a la cámara.

¿Cuál es el estado de salud de Yulay?

A través de sus historias de Instagram, Yulay informó a sus millones de fans que estaba en el hospital, publicación que acompañó con el siguiente mensaje:

Flaquitos, manden sus buenas vibras

Hasta el momento, el creador de contenido no ha dado más detalles sobre lo que está pasando con su salud, pero los fans están a la espera de que en las próximas horas o incluso días, comparta las razones que lo llevaron a estar hospitalizado.

¿Quién es Yulay?

Para quienes desconozcan, Julio César Fuentes Cruz, mejor conocido como Yulay en las plataformas digitales, actualmente se encuentra catalogado como vlogging social, ya que ha centrado su contenido en revelar las diferentes realidades que se viven en nuestro país, situación que ha sido aplaudida por sus millones de seguidores.

Entre sus videos más populares se encuentran, algunos donde cuenta las experiencias en lugares peligrosos o sitios a los que pocas personas pueden tener acceso. Yulay ha sabido aprovechar la fama que tiene en las redes sociales para entrar en el mundo de los negocios, ya que creó su propia línea de ropa y accesorios llamada “Chico Malo”, aunque también se ha diversificado al mundo de la comida y las bicicletas eléctricas.

