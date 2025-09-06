Así va el marcador de Exatlón CUP 2025 rumbo a LA GRAN FINAL

Exatlón CUP 2025, el reality deportivo que en esta ocasión ha reunido a los atletas de alto rendimiento más destacados de México, Alemania, Hungría, Rumania y Estados Unidos no deja de sorprendernos pues en cada prueba los representantes de estos países dejan todo sobre la arena.

A pocos días de la gran final de Extalón CUP, te traemos el resumen del marcador, donde por más disparejo que pueda lucir, el mínimo descuido podría costarle al combinado de cualquier nación un punto o algo peor, la lesión y baja de algún participante, comprometiendo así las estrategias.

¿Cómo va el marcador de Extalón CUP?

El Equipo de México ha demostrado su poderío en esta edición, donde hasta el día de hoy, viernes 5 de septiembre lleva 5 victorias al hilo tras haber vencido a 10 - 0 a Hungría, dejando en claro de qué están hechos nuestros atletas aztecas, quienes buscan llegar a la gloria en esta edición 2025.

En la semana, el Equipo de México ha vencido 10 - 8 a Estados Unidos, 10 - 4 a Hungría, 10 - 8 a Alemania, llevando así un paso perfecto, el cuál se espera que se replique en la final.

Esta última victoria impulsa la participación del equipo mexicano en la gran final, pero como te comentamos antes, cualquier error, hasta el mínimo detalle podría dejarte fuera de esta justa que exige lo mejor de cada competidor tanto física como mentalmente.

¿Cuándo es la gran final de Exatlón CUP?

Este domingo 7 de septiembre a en punto de las 8:00 p.m. será la tan esperada final, donde esperamos ver al Equipo de México levantar la tan ansiada copa luego de siete largos e intensos días, quienes se enfrentarán a su similar de Estados Unidos en una competencia que promete ser intensa.

No te puedes perder la gran final de Extalón CUP 2025, el considerado mejor reality deportivo, a través de Azteca UNO y la App en vivo.

