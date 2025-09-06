¿De qué murió Mark Volman, cantante de Happy Together?

La tarde de hoy, viernes 5 de septiembre, la industria musical se vistió de luto después de que se diera a conocer que la muerte de Mark Volman, una figura importante dentro del pop y rock de los años 70, quien llegó a ser una estrella a nivel mundial, pero eso no fue todo, pues también fue uno de los fundadores de la banda “The Turtles”.

¿De qué murió Mark Volman?

Fue por medio de su representante, quien fue el encargado de dar a conocer esta triste noticia para la industria y se detalló que el artista murió este viernes en Nashville, Estados Unidos, luego de enfrentar “enfermedad breve y repentina”.

Recordemos que fue durante el 2020, cuando la estrella de la música fue diagnosticado de demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que tiene dentro de sus principales síntomas las alucinaciones, temblores, alteraciones del sueño REM y deterioro cognitivo.

Fue para el 2023, cuando se dio a conocer que el famoso estaba luchando contra una enfermedad; sin embargo, esto no lo detuvo, pues siempre quiso continuar activo dentro del mundo de la música. Incluso, continuó en la gira ‘Happy Together Tour’, la cual reúne a grandes estrellas de los 70.

¿Cómo fue la carrera de Mark Volman?

Su trayectoria es una de las más impresionantes en la industria musical, se sabe que su carrera comenzó a tener una relevancia importante desde secundaria cuando se unió al grupo de su compañero Howard Kaylan, banda que fue creciendo con el paso de los años, hasta llegar a ser “The Turtles”.

Ahora, el músico deja un gran legado y mucho de su trabajo y de su vida fue revelado en 2023, cuando sus memorias tituladas “Happy Forever” fueron publicadas. Además, durante su carrera en los escenarios tuvo la oportunidad de compartir con grandes leyendas como Jimi Hendrix, John Lennon, Bruce Springsteen, solo por mencionar algunos.

