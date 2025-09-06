Enorme socavón se abre en autopista China y se ‘traga’ un auto | Video

En las redes sociales no encontramos todo tipo de historias que se hacen viral, desde las que son muy tiernas y emotivas, hasta las que suelen dejar a las personas con la boca abierta por lo sorprendente de la situación. Tal es el caso que sucedió hace unos días en China, donde un auto quedó atrapado en un socavón.

Es muy cierto que las personas que conducen diariamente corren ciertos riesgos y no precisamente de inseguridad. Se dio a conocer un caso de los momentos tan difíciles que vivieron unas personas en su vehículo en Hefei, capital de la provincia china de Anhui.

¿Cómo un auto quedó atrapado en un socavón?

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de agosto, cuando un día que parecía muy normal para unas personas iban transitando por la avenida, cuando de forma totalmente inesperada un socavón se abrió y prácticamente se ‘comió’ un auto de color blanco.

Por medio de un video que ya comenzó hacerse viral en las redes sociales, se puede observar como un carro tipo camioneta familiar avanzaba con normalidad, pero en instantes el pavimento se abrió, tragándose casi por completo al automóvil dejando a las personas que estaban en el lugar sin palabras.

China: Un jeep Land Rover cayó en un socavón en la ciudad de Hefei, provincia de Anhui. Había cuatro pasajeros en el vehículo que fueron rescatados con seguridad... pic.twitter.com/B6sRAOWMrE — Paola Pejoves (@Paola310) August 28, 2025

Muchas personas trataron de acercarse para ayudar, mientras que otras hablaron a las autoridades, cuando los cuerpos de emergencia llegaron, lograron sacar a las personas ilesas. Sin embargo, se comenzaron las averiguaciones correspondientes para determinar las causas del colapso y han mencionado que se revisará el estado de la infraestructura para poder evitar más incidentes de este tipo.

Este hecho no quedó ajeno entre los habitantes, pues muchos se quedaron con preocupación de que esto volviera a suceder próximamente y esperan que las investigaciones ayuden a determinar qué es lo que sucedió.

