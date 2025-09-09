Exatlón Draft El Ascenso | El Equipo Blanco y el Equipo Negro viven su primera experiencia en los circuitos y se enfrentan a la eliminación
¡Primera prueba, primera eliminación! Los equipos pisan los circuitos por primera vez y no todos salen ilesos.
En Exatlón Draft El Ascenso, los atletas del Equipo Blanco y el Equipo Negro vivieron su primera experiencia en los exigentes circuitos. La competencia se intensifica desde el inicio, ya que ambos equipos se enfrentan directamente a la primera eliminación, marcando el comienzo de una batalla donde cada segundo cuenta.
