Exatlón Draft El Ascenso | La Batalla por la Supervivencia definirá el destino de tres atletas

El juego se endurece: Tres hombres podrían quedar en riesgo tras el próximo enfrentamiento.

En Exatlón Draft El Ascenso la tensión escala con el esperado enfrentamiento entre equipos, donde el conjunto derrotado tendrá que colocar a tres de sus hombres en la temida línea de fuego. Con el tiempo en contra y la presión al máximo, los atletas saben que ya no hay margen para distracciones, cada punto podría marcar la diferencia entre seguir en la competencia o quedar al borde de la eliminación.

