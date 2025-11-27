Exatlón México | Batalla por la Medalla | Quién se salva hoy? El duelo de 12 hombres que puede cambiar el rumbo de la novena temporada
Doce atletas llegan al límite en un duelo que podría decidir quién se queda… y quién se despide este domingo.
La tensión aumenta en Exatlón México mientras doce hombres entran a la pista en busca de una medalla que podría definir su permanencia, pues tanto Rojos como Azules saben que asegurar este beneficio es la diferencia entre salvar a uno de los suyos o enfrentarse al riesgo directo de eliminación, y aunque cualquiera podría despedirse el domingo, el duelo de hoy promete emociones fuertes
