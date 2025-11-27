Exatlón México | Batalla por la Medalla | Quién se salva hoy? El duelo de 12 hombres que puede cambiar el rumbo de la novena temporada

La tensión aumenta en Exatlón México mientras doce hombres entran a la pista en busca de una medalla que podría definir su permanencia, pues tanto Rojos como Azules saben que asegurar este beneficio es la diferencia entre salvar a uno de los suyos o enfrentarse al riesgo directo de eliminación, y aunque cualquiera podría despedirse el domingo, el duelo de hoy promete emociones fuertes