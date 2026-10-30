Exatlón México: Batalla por La Supervivencia: ¿Rojos o Azules? Conoce qué equipo enviará a un atleta más al Duelo de Eliminación

¡La tensión se apodera de Exatlón México de cara a una nueva Batalla por la Supervivencia! Tras contar con tres hombres en la cuerda floja, el Equipo Azul tendrá que dejarlo TODO en los circuitos de la lucha por la continuidad. ¿Lograrán que el Equipo Rojo envíe a un atleta al próximo Duelo de Eliminación? ¡Descúbrelo aquí!