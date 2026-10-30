Fernando Lozada deja de ver a Kevyn como un amigo y explica por qué su juego tiene fisuras: “Ha perdido su gracia”
A pesar de que han pasado bastante tiempo juntos, Fernando Lozada comenzó a dudar del juego de Kevyn Contreras y cambió su visión sobre él
Fernando Lozada ha mantenido una relación cercana con Kevyn “Bicolor” Contreras en las últimas semanas, sin embargo, la relación entre ambos se ha ido deteriorando. En una charla con Mario “Mono” Osuna, el influencer confesó que su visión sobre el comediante ha cambiado, dejando en claro que “ha perdido la gracia” y que no aprovecha su estancia en La Granja VIP para aprender cosas nuevas.