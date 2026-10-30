Exatlón México: Leo exige el respaldo de su equipo mientras los Azules resienten la derrota
El ánimo del Equipo Azul está por los suelos tras perder La Villa 360. Adrián Leo reconoce la derrota del día, pero exige el respaldo del resto de su equipo.
El Equipo Azul se queda sin La Villa 360 y los ánimos están por los suelos. Si bien Adrián Leo reconoció que la derrota de esta noche fue responsabilidad suya, también puso sobre la mesa la falta de respaldo entre los mismos miembros del equipo, por lo que hace un llamado a la unión: “No puedo estar combatiendo contra 12 personas de allá”; señaló.