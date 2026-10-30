Exatlón México: Batalla por la Supervivencia parte 2: ¡Rojos y Azules se enfrentan por la continuidad! ¿Quién ganó hoy?
¡Es viernes de lucha por la continuidad! En este segundo capítulo por la supervivencia, Rojos y Azules lo dejan todo en los circuitos, con tal de proteger a sus atletas.
Hombres en riesgo y ocho puntos en juego. ¡Es viernes de lucha por la continuidad en Exatlón México! Tras diez semanas de competencia, Rojos y Azules se enfrentan nuevamente en la Batalla por la Supervivencia, no sin antes ser alentados por la Máxima Autoridad: “¡El rival que está en tu cabeza puede impedirte utilizar las capacidades que ya tienes. No sometas cada movimiento a un interrogatorio!”. Paulette Gallardo no compitió esta noche y Zudikey se encuentra en supervisión médica.