Exatlón México: Batalla por la Supervivencia parte 2: ¡Rojos y Azules se enfrentan por la continuidad! ¿Quién ganó hoy?

Hombres en riesgo y ocho puntos en juego. ¡Es viernes de lucha por la continuidad en Exatlón México! Tras diez semanas de competencia, Rojos y Azules se enfrentan nuevamente en la Batalla por la Supervivencia, no sin antes ser alentados por la Máxima Autoridad: “¡El rival que está en tu cabeza puede impedirte utilizar las capacidades que ya tienes. No sometas cada movimiento a un interrogatorio!”. Paulette Gallardo no compitió esta noche y Zudikey se encuentra en supervisión médica.