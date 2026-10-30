Exatlón México: Zudikey regresa de supervisión médica; este es su estado de salud

Zudikey Rodríguez está de vuelta con el Equipo Rojo tras ausentarse por revisión médica. La atleta se tomó un ligero descanso de la competencia para saber qué es lo que pasa con su pierna. Afortunadamente, ya sintió mejoría, lo que representa un gran alivio para el resto del equipo, quienes celebran sus dos victorias recientes. Por el contrario, el ambiente de derrota se siente en el Equipo Azul.