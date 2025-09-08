Casandra Ascencio y David Juárez “La Bestia”: ¿realmente fueron novios en Exatlón México?

Si bien, Exatlón México es ampliamente conocido por las intensas batallas en sus circuitos y el gran nivel de sus atletas, el programa también ha sido escenario de historias que van más allá de lo deportivo. Una de las historias que más especulaciones generó fue la de Casandra Ascencio y David Juárez, apodado “La Bestia”. Sus coqueteos frente a las cámaras y su evidente cercanía hicieron que el público se preguntara si entre ellos existía algo más que una simple amistad.

¿Casandra y David fueron pareja en Exatlón México?

La relación entre Casandra, basquetbolista jalisciense, y David, gimnasta originario de Yucatán, floreció a la vista del público durante la cuarta temporada del programa, titulada Titanes vs Héroes (2020–2021). Ambos atletas formaron parte del equipo Héroes, donde compartieron momentos tanto en las competencias como en la convivencia diaria.

En varias escenas transmitidas, se les vio intercambiar palabras cariñosas y gestos afectivos que alimentaron los rumores de un noviazgo. Uno de los momentos más recordados ocurrió en la Fortaleza, donde se les vio compartiendo miradas y palabras cariñosas junto a la alberca.

Sin embargo, pese a los besos y el evidente afecto, ellos mismos aclararon más adelante que nunca formalizaron una relación. En una transmisión en vivo desde sus redes sociales, una vez que salieron del programa, admitieron que se querían mucho, pero coincidieron en que las circunstancias no fueron las ideales para iniciar algo más allá de la amistad. Casandra dejó claro que lo vivido fue auténtico, pero que el cariño mutuo no se transformó en una relación sentimental como muchos pensaban.

¿Quién es la pareja actual de Casandra Ascencio?

Hoy en día, Casandra Ascencio se encuentra comprometida con Christian Anguiano, conocido como Yomi, quien también fue atleta en Exatlón México. Él es luchador olímpico y ha acompañado a Casandra dentro y fuera del programa. La pareja comparte en redes sociales con cierta regularidad su historia de amor y, según publicaciones recientes, están próximos a casarse. En su cuenta de Instagram, Casandra publicó que le dio el “sí” a Yomi en una emotiva romántica propuesta.

Casandra es una de las atletas más queridas del programa, con varias participaciones en el equipo azul. En la cuarta temporada, quedó como finalista femenina. Por su parte, David Juárez es uno de los participantes más constantes del reality, pues suma múltiples apariciones desde la segunda temporada. Aunque nunca fueron pareja formal, la conexión entre Casandra y David Juárez sigue siendo una de las más recordadas de Exatlón México.