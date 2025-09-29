Exatlón México | Luis Avilés: “Vengo a romper mis límites”

Con una fuerza renovada y la determinación de nunca rendirse, Luis Avilés llega a Exatlón México preparado para transformar sus miedos en fortaleza, convencido de que el Equipo Rojo es el lugar donde podrá dejar su huella. Gracias a los enfrentamientos y retos que ha vivido, ha descubierto habilidades desconocidas en sí mismo y busca transmitir tranquilidad a sus compañeros mientras persigue el objetivo de quedar entre los primeros cinco lugares en la final. Luis quiere que México lo recuerde por su coraje y por la pasión con la que afronta cada desafío.