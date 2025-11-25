Exatlón México | Mejores Momentos | José se convierte en “La Pesadilla Roja”: El atleta azul que está hundiendo al Equipo Rojo
José sorprende a todos y se convierte en la nueva amenaza azul que pone en jaque al Equipo Rojo.
Exatlón México dejó ver un giro inesperado cuando José, del Equipo Azul, entregó una actuación contundente que lo llevó a convertirse en “la pesadilla roja”, cumpliendo junto a su equipo la promesa de colocar a un atleta del bando escarlata en riesgo de eliminación, situación que desató preocupación entre los rojos, quienes ahora enfrentan la posibilidad de perder a uno de sus elementos mientras, en contraste, los azules celebran el crecimiento explosivo de José.
