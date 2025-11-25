Exatlón México | Mejores Momentos | José se convierte en “La Pesadilla Roja”: El atleta azul que está hundiendo al Equipo Rojo

Exatlón México dejó ver un giro inesperado cuando José, del Equipo Azul, entregó una actuación contundente que lo llevó a convertirse en “la pesadilla roja”, cumpliendo junto a su equipo la promesa de colocar a un atleta del bando escarlata en riesgo de eliminación, situación que desató preocupación entre los rojos, quienes ahora enfrentan la posibilidad de perder a uno de sus elementos mientras, en contraste, los azules celebran el crecimiento explosivo de José.

