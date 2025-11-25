Exatlón México | Mejores Momentos |Mono Osuna revienta la calma roja: “No pueden seguir así” y destapa tensión interna
Mono Osuna rompe el silencio y enfrenta a los novatos en uno de los momentos más tensos del Equipo Rojo.
Los Mejores Momentos de Exatlón México dejaron ver una fuerte tensión dentro del Equipo Rojo luego de que Mono Osuna, visiblemente frustrado por la derrota que los obliga a pasar más noches en La Barra, llamara en privado a Karol y Benja para aconsejarlos con firmeza: “No pueden seguir así”, haciéndoles ver la urgencia de entrenar más y elevar su desempeño
Galerías y Notas Azteca UNO