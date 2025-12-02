Exatlón México | Mejores Momentos | Rojos dominan, Azules aceptan su exceso de confianza y regresan a La Barraca Metálica
El duelo por la Villa 360 encendió el episodio: los Rojos defendieron su territorio con fuerza, mientras los Azules aceptaron que la confianza de más los llevó de nuevo a la Barraca Metálica.
Los mejores momentos de Exatlón México dejaron claro que la estrategia y el enfoque están marcando el rumbo de la competencia: Los Rojos defendieron con convicción La Villa 360 y celebraron una nueva noche en su territorio, recordando que deben mantener el paso firme para no soltarla; mientras tanto, los Azules reconocieron que el exceso de confianza les jugó en contra.
