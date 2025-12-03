Exatlón México | Mejores Momentos | Estalla la competencia: Azul manda mensaje de poder y los Rojos aceptan el golpe

El día en Exatlón México dejó una de las jornadas más intensas de la temporada, marcada por grandes victorias Azules que enviaron un mensaje directo al Equipo Rojo, según José: “dominamos”. Mientras la escuadra celeste celebraba su revancha, los Rojos reconocieron que el duelo fue cerrado y que, aunque las cosas no siempre salen como se esperan, no es momento de rendirse. Incluso Mati lo subrayó: vienen juegos importantes y deben ajustar rápido.