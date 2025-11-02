Exatlón México | Mejores Momentos parte 2 | El Día de Muertos llegó a Exatlón: Lágrimas y emociones invadieron a los atletas
El Día de Muertos es una tradición muy especial para todos los mexicanos y por eso no podía hacer falta en Exatlón. ¿Quiénes cuidan a los atletas desde el más allá?
La muerte de un ser querido nunca es fácil; sin embargo, sabemos que ellos no se van para siempre y permanecen con nosotros en espíritu. Es por eso que el Día de Muertos ha llegado al Exatlón, para que los atletas puedan recordar a aquellos seres queridos que ya no están.
