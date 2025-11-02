inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Programa completo | Las emociones a flor de piel durante este domingo de eliminación

Este domingo los atletas no solo se enfrentan al duelo de eliminación, también les espera un torbellino de emociones que serán difíciles de superar.

Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
No te puedes perder el duelo de eliminación de este domingo en el Exatlón México. Prepárate para vivir una aventura llena de emoción y adrenalina junto a los grandes atletas de alto rendimiento que están en el Exatlón. ¿Quién será eliminado este domingo?

