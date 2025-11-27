inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México
Exatlón México | Programa Completo | Remontadas, tensión azul y batalla total por la Villa 360

El día más intenso de la semana: Medalla en riesgo, tensión entre escuadras y La Villa 360 en juego.

Exatlón México vivió una jornada cargada de emociones donde los atletas enfrentaron remontadas inesperadas, tensiones internas y el peso de una contienda crucial por La Villa 360, con los doce hombres saliendo a la pista para luchar por una medalla que podría definir quién enfrenta la eliminación del domingo, mientras el Equipo Azul intenta frenar el crecimiento imparable de los Rojos.

Exatlón 2026
