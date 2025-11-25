Exatlón México | Zona de Peligro | “Si ganas, la libras”: La noche más crítica para los hombres en Exatlón México dentro de la novena temporada.

La tensión se apoderó de Exatlón México tras el anuncio de Antonio Rosique: 12 hombres entran oficialmente a la Zona de Peligro, y el destino de cada uno depende únicamente de su desempeño en los próximos duelos. “Si ganas la libras, si pierdes te quedas en riesgo”, advirtió el narrador, dejando claro que no habrá margen de error. Tanto rojos como azules tendrán que pelear con todo, pues el objetivo es evidente: enviar a uno de sus rivales directos al borde de la eliminación.