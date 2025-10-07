Muere conductor de televisión por ataque al corazón: ¿quién era?

El alcanzar ciertas metas en la vida traen decisiones arriesgadas, por eso muchos de los que deciden ir por todo terminan en prácticas que resultan sumamente complicadas de sortear. Por ello, el fallecimiento de este conductor trae a conversación las exigencias de cumplir con ciertas con las metas sin pensar en las consecuencias, pues el uso de testosterona habría sido la causa del fallecimiento del conductor conocido como Emilio Sueños.

¿Conductores e invitados estuvieron sincronizados en ‘Alineados’? [VIDEO] ¡En Venga la Alegría es tiempo de la diversión al lado de los conductores y nuestro nuevo y divertido juego!

Te puede interesar - ¿Por qué esta conductora embarazada terminó muerta?

Te puede interesar - ¿Qué pasó con esta otra conductora que tiene marcas de violencia?

¿Por qué falleció el conductor Emilio Sueños?

Desde el primer día de octubre se indicó que el conductor de origen venezolano sufrió un ataque cardíaco, lo cual lo tuvo varios días en el hospital para fallecer el pasado domingo 5. Obviamente eso trajo serias consecuencias al entorno familiar y de amistades, pues con 41 años, se piensa que es una partida pronta. Y lamentablemente, parece que él se provocó la muerte.

Y no se está hablando de un suicidio, sino de un abuso de testosterona que concretó que el corazón se le hinchara. El personaje de televisión, comentado por amistades cercanas, se estaba exigiendo físicamente de manera exagerada para competir en un circuito de fisicoculturismo. Ante eso, dicha sustancia le permitiría alcanzar un grado alto de masa muscular.

Sin embargo, buscando un cuerpo espectacular (en lo externo), dañó de más su corazón, quien no pudo más y colapsó iniciado el mes. Esto lo habría confirmado su amiga Ivanna Melga, según el Diario Extra, pues esto se lo aplicaba desde hace 3 meses para el mentado concurso.

¿Quién era Emilio Sueños, conductor recientemente fallecido?

Emilio García era una figura reconocida en el medio ecuatoriano, de origen venezolano y que también era considerado influencer en el país sudamericano. Tuvo un paso amplio en distintos programas de Ecuador y también se dedicaba al modelaje, donde ya había concretado su propia academia llamada Emilio Models. Por ello, cercanos lloran su partida a la edad de 41 años tras un paro al corazón.